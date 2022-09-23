Концерн Volkswagen AG представляет свой новый концепт беспилотника под названием Gen.Travel. Интересно, что на этом необычном электромобиле нет эмблем брендов концерна.

Gen.Travel представляется как разработка подразделения Volkswagen Group Innovation, в котором рождаются перспективные проекты.

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Gen.Travel – это беспилотный пассажирский шаттл, предназначенный для путешествий на дальние расстояния. Дальность хода (да и вообще какие-то характеристики) разработчики не назвали, но заявили, что такие шаттлы могут стать альтернативой коротким авиарейсам. Предполагается, что Gen.Travel будет работать в формате аренды, осуществляя доставку от двери до двери.

Привычных органов управления у шаттла нет, он имеет полноценный автопилот пятого уровня и должен передвигаться в полностью автономном режиме. А на шоссе такие шаттлы смогут выстраиваться в колонны, чтобы снизить энергопотребление (в мире грузовиков такая система называется platooning). Судя по всему, уменьшение аэродинамических потерь при передвижении в колонне действительно актуально для этого электромобиля.

Gen.Travel имеет высокий кузов с большой площадью остекления и двумя подъемными дверями. В салоне можно организовать четыре посадочных места (с рабочим столом по центру, если развернуть передние сиденья против хода), или сделать двухместный салон первого класса, в котором кресла можно превратить в спальные места. За лобовым стеклом установлен проектор, который может показывать навигационную карту, информацию о путешествии или развлекательном контенте.