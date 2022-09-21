Фотографам-шпионам удалось вновь запечатлеть Volkswagen Tiguan 2024 года на дорогах общего пользования. И на этот раз мы впервые увидели новую информационно-развлекательную систему популярного кроссовера внутри.

Несмотря на то, что новый автомобиль готов, Volkswagen, похоже, тестирует новый большой экран в стиле планшета. Отделенный от панели приборов, как, например, у Tesla Model 3, дисплей значительно больше, чем тот, что используется на текущем Tiguan.

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Расположенный в альбомной ориентации экран будет управлять температурой, подогревом сидений, музыкой и т.д. Однако размер экрана, кажется, позволяет видеть много функций в любое время, а не прятать их за меню, как это часто бывает с меньшими экранами.

Тем временем снаружи тестовый автомобиль снова имеет спортивный камуфляж, что позволяет увидеть некоторые новые, стремительные линии кузова, скрывая другие, трудно наверняка знать, какие настоящие дизайнерские элементы являются новыми, а какие – хитростью.

Ходят слухи, что новый Tiguan немного увеличится по сравнению с предыдущей моделью. Ожидается, что следующее поколение также будет использовать двигатели внутреннего сгорания, но VW фокусируется на улучшении своих электромобилей. Это, вероятно, будет означать знакомые варианты двигателей для покупателей Tiguan.

Отчеты показывают, что новая модель будет готова для европейского рынка в 2024 году. Американская модель, согласно этому, будет готова через несколько месяцев.