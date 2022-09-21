Фотографам-шпигунам вдалося знову зафіксувати Volkswagen Tiguan 2024 року на дорогах загального користування. І цього разу ми вперше побачили нову інформаційно-розважальну систему популярного кросовера всередині.

Незважаючи на те, що новий автомобіль готовий, Volkswagen, схоже, тестує новий великий екран у стилі планшета. Відокремлений від панелі приладів, як, наприклад, у Tesla Model 3, дисплей значно більший, ніж той, що використовується на поточному Tiguan.

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Розташований у альбомній орієнтації екран керуватиме температурою, підігрівом сидінь, музикою тощо. Однак розмір екрану, здається, дозволяє бачити багато функцій у будь-який час, а не ховати їх за меню, як це часто буває з меншими екранами.

Тим часом зовні тестовий автомобіль знову має спортивний камуфляж, що дозволяє побачити деякі нові, стрімкі лінії кузова, приховуючи інші, важко напевно знати, які справжні дизайнерські елементи є новими, а які — хитрістю.

Ходять чутки, що новий Tiguan трохи збільшиться в порівнянні з попередньою моделлю. Очікується, що наступне покоління також буде використовувати двигуни внутрішнього згоряння, але VW зосереджується на вдосконаленні своїх електромобілів. Це, ймовірно, означатиме знайомі варіанти двигунів для покупців Tiguan.

Звіти показують, що нова модель буде готова для європейського ринку в 2024 році. Американська модель, згідно з цим, буде готова через кілька місяців.