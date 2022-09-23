Концерн Volkswagen AG представляє свій новий концепт безпілотника під назвою Gen.Travel. Цікаво, що на цьому незвичайному електромобілі немає емблем брендів концерну.

Gen.Travel подається як розробка підрозділу Volkswagen Group Innovation, у якому народжуються перспективні проекти.

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Gen.Travel – це безпілотний пасажирський шатл, призначений для подорожей на далекі відстані. Дальність ходу (та й взагалі якісь характеристики) розробники не назвали, але заявили, що такі шатли можуть стати альтернативою коротким авіарейсам. Передбачається, що Gen.Travel працюватиме у форматі оренди, здійснюючи доставку від дверей до дверей.

Звичних органів управління у шатла немає, він має повноцінний автопілот п'ятого рівня і повинен пересуватись у повністю автономному режимі. А на шосе такі шатли зможуть шикуватися в колони, щоб знизити енергоспоживання (у світі вантажівок така система називається platooning). Зважаючи на все, зменшення аеродинамічних втрат під час пересування в колоні справді актуальне для цього електромобіля.

Gen.Travel має високий кузов з великою площею скління та двома підйомними дверима. У салоні можна організувати чотири посадкові місця (з робочим столом по центру, якщо розгорнути передні сидіння проти ходу), або зробити двомісний салон першого класу, в якому крісла можна перетворити на спальні місця. За лобовим склом встановлений проектор, який може показувати навігаційну карту, інформацію про подорож або розважальний контент.

Ще одна особливість машини - активна підвіска eABC (electric Active Body Control), що підвищує комфорт пасажирів. У концерні Volkswagen вже заявили, що деякі напрацювання цього проекту потім з'являться на серійних машинах, проте планів випуску такого шатлу поки що немає.