Ні тобі зони відпочинку для клієнтів, ні кави, ні відміток у сервісній книжці...

Ця японська автомайстерня, здається, мало чим відріжняється від СТО у гаражному кооперативі десь в Україні. От тільки чи часто вам доводилось бачити таку картину в “гаражі Миколи”?

Не менш цікавий і той факт, що ширина автомайстерні дозволяє впритул розмістити підйомник, тож працювати там механікам, певно, не дуже зручно. Та ще й досить ризиковано, адже завжди є можливість пошкодити машину при заїзді-виїзді у такому тісному приміщенні. Однак, судячи з техніки, що стоїть у майстерні та довкола – клієнтів тут вистачає.

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