Часто поліцейські забороняють проводити відеофіксацію їх дій на місці зупинки, особливо не дозволяють знімати їх службове посвідчення. При цьому посилаються на норми Конституції.

Однак Конституція забороняє втручання в особисте і сімейне життя людини і збір конфіденційної інформації про неї без її згоди. А публічне виконання службових обов'язків не є особистим чи сімейним життям.

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При цьому, Законом “Про інформацію” передбачено, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.

При цьому не відносяться до інформації з обмеженим доступом відомості про незаконні дії органів державної влади, їх посадових і службових осіб.

Отже, інформація про суб'єктів владних повноважень, якими є поліцейські, не є конфіденційною, а значить є відкритою.

Тому, на місці зупинки водієві не заборонено “знімати” на телефон як дії поліцейського, так і його службове посвідчення. Навпаки, фото, відео зйомка на місці може опинитися в подальшому єдиним доказом незаконних дій інспектора.