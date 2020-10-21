Часто полицейские запрещают проводить видеофиксацию их действий на месте остановки, особо не разрешают снимать их служебное удостоверение. При этом ссылаются на нормы Конституции.

Однако конституция запрещает вмешательство в личную и семейную жизнь человека и сбор конфиденциальной информации о нем без его согласия. А публичное исполнение служебных обязанностей не является личной и семейной жизнью.

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При этом, Законом «Об информации» предусмотрено, что конфиденциальной является информация о физическом лице, а также информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий.

При этом не относятся к информации с ограниченным доступом сведения о незаконных действиях органов государственной власти, их должностных и служебных лиц.

Следовательно, информация о субъектах властных полномочий, которыми являются полицейские, не является конфиденциальной, а значит является открытой.

Поэтому, на месте остановки водителю не запрещено «снимать» на телефон как действия полицейского, так и его служебное удостоверение. Напротив, фото, видео съемка на месте может оказаться в дальнейшем единственным доказательством незаконных действий инспектора.