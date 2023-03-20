Юристи впевнені, що це протизаконно.

Трапляються випадки, коли працівники поліції фіксують порушення ПДР на особистий мобільний телефон або ведуть на нього відеозйомку під час розгляду адміністративної справи. Після цього посадові особи навіть намагаються пред’явити такі відеозаписи в суді як докази порушення ПДР та проведення розгляду справи.

Однак такі дії не відповідають законодавству України, впевнені у “Дорожньому адвокаті”. Здійснені інспекторами на приватні телефони відеозаписи не можуть бути допустимими доказами у справах про порушення ПДР. Щобільше, за здійснення фіксації на свій смартфон інспектор може понести дисциплінарну відповідальність.

Також цікаво чому відеозапис не є доказом порушення ПДР: позиція суду

Які засоби можуть бути використані

Перелік дозволених для застосування технічних пристроїв, а також вимоги щодо їх використання прописані в Інструкції із застосування органами поліції технічних приладів, що мають функції фото, кінозйомки, відеозапису, затвердженій наказом МВС України від 18.12.2018 №1026.

Ця Інструкція містить чіткий перелік пристроїв, за допомогою яких працівникам поліції надано право проводити відеофіксацію. Зокрема, дозволено застосовувати портативні відеореєстратори на форменому одязі поліцейського, встановлені відеореєстратори на службових транспортних засобах, стаціонарні відеокамери в цілодобовому режимі. Є навіть в переліку системи відеозапису на безпілотних літальних апаратах.

Проте в даному переліку відсутні такі пристрої фото- чи відеофіксації як «мобільні телефони» чи «смартфони». Тим більше приватні.

Отже, Інструкція №1026 не надає право поліцейським здійснювати відеофіксацію порушень ПДР чи процедуру розгляду адміністративних справ власними мобільними телефонами.

Вимоги до пристроїв відеофіксації

Ще однією особливістю є те, що всі ці прилади повинні бути службовими. Тобто інспектор не може «принести з дому» пристрій, який відповідає вказаному переліку, і вести на нього відеофіксацію.

Службові прилади та карти пам’яті мають перебувати на обліку в органах МВС, зберігатись там та мати інвентарні номери. Вони повинні видаватись і повертатись суто під розписку у спеціальному журналі. Передбачено облік у спеціальних журналах навіть самих відеозаписів, заборонене будь-яке несанкціоноване їх поширення (пункти 2, 3 Розділу II Інструкції).

Тому заборонено фіксація і зберігання відеозаписів на особисті телефони інспекторів.

Чи можна використовувати в суді відеозаписи з приватних смартфонів поліцейського

У статті 74 Кодексу про адміністративне судочинство передбачено, що суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Таким чином, зроблені працівниками поліції відеозаписи з особистих мобільних телефонів не можуть бути належними доказами у справах про притягнення водіїв до адміністративної відповідальності за порушення ПДР.

Висновки

Закон не дозволяє працівникам поліції здійснювати фіксацію порушень ПДР на особисті мобільні телефони. Всі прилади відеофіксації, зокрема такі як портативні відеореєстратори на форменому одязі поліцейського чи відеореєстратори на службових транспортних засобах мають бути виключно службовими. Всі відеозаписи мають належно реєструватися, зберігатися, видаватися лише під розписку у спеціальних журналах та використовуватись виключно у службових цілях.

Відеозаписи з приватних смартфонів – недопустимі докази порушень ПДР. Вони також не можуть бути доказами розгляду справ про адміністративні правопорушення. У разі долучення працівниками поліції до суду відеозаписів з приватних телефонів до суду як докази, ви маєте право заявити клопотання про визнання таких доказів недопустимими.

Якщо ви стали свідком того, що інспектор здійснює запис ваших дій (як ймовірного порушника ПДР) на свій мобільний телефон, ви маєте право попередити його про порушення ним вимог Інструкції №1026. При цьому ви маєте право вимагати видалити такий відеозапис з його приватного мобільного телефону. У разі підтвердження факту проведення фіксації на особистий телефон інспектор може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.