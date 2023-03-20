Юристы уверены, что это противозаконно.

Случается, когда сотрудники полиции фиксируют нарушение ПДД на личный мобильный телефон или ведут на него видеосъемку при рассмотрении административного дела. После этого должностные лица даже пытаются предъявить такие видеозаписи в суде как доказательства нарушения ПДД и рассмотрения дела.

Однако такие действия не соответствуют законодательству Украины, уверены в "Дорожном адвокате". Снятые инспекторами на частные телефоны видеозаписи не могут быть допустимыми доказательствами по нарушениям ПДД. Более того, за осуществление фиксации на свой смартфон инспектор может понести дисциплинарную ответственность.

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Какие средства могут быть использованы

Перечень разрешенных к применению технических устройств, а также требования к их использованию прописаны в Инструкции по применению органами полиции технических приборов, имеющие функции фото, киносъемки, видеозаписи, утвержденной приказом МВД Украины от 18.12.2018 №1026.

Настоящее руководство содержит четкий перечень устройств, с помощью которых сотрудникам полиции предоставлено право проводить видеофиксацию. В частности, разрешено применять портативные видеорегистраторы на форменной полицейской одежде, установлены видеорегистраторы на служебных транспортных средствах, стационарные видеокамеры в круглосуточном режиме. Есть даже в списке системы видеозаписи на беспилотных летательных аппаратах.

Однако в данном списке отсутствуют такие устройства фото- или видеофиксации, как «мобильные телефоны» или «смартфоны». Тем более, частные.

Следовательно, Инструкция №1026 не дает право полицейским осуществлять видеофиксацию нарушений ПДД или процедуру рассмотрения административных дел своими мобильными телефонами.

Требования к устройствам видеофиксации

Еще одной особенностью является то, что все эти приборы должны быть служебными. То есть инспектор не может «принести из дома» устройство, соответствующее указанному перечню, и вести на него видеофиксацию.

Служебные приборы и карты памяти должны состоять на учете в органах МВД, храниться там и иметь инвентарные номера. Они должны издаваться и возвращаться под расписку в специальном журнале. Предусмотрен учет в специальных журналах даже самих видеозаписей, запрещено любое несанкционированное распространение (пункты 2, 3 Раздела II Инструкции).

Потому запрещена фиксация и хранение видеозаписей на личные телефоны инспекторов.

Можно ли использовать в суде видеозаписи с частных смартфонов полицейского

В статье 74 Кодекса об административном судопроизводстве предусмотрено, что суд не принимает во внимание доказательства, полученные с нарушением порядка, установленного законом. Обстоятельства дела, которые должны быть подтверждены по закону определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться другими средствами доказывания.

Таким образом, сделанные сотрудниками полиции видеозаписи с личных мобильных телефонов не могут являться надлежащими доказательствами по делам о привлечении водителей к административной ответственности за нарушение ПДД.

Выводы

Закон не разрешает работникам полиции осуществлять фиксацию нарушений ПДД на личные мобильные телефоны. Все приборы видеофиксации, в том числе портативные видеорегистраторы на форменной одежде полицейского или видеорегистраторы на служебных транспортных средствах должны быть исключительно служебными. Все видеозаписи должны регистрироваться, храниться, выдаваться только под расписку в специальных журналах и использоваться исключительно в служебных целях.

Видеозаписи с частных смартфонов – недопустимые доказательства нарушений ПДД. Они также не могут являться доказательствами рассмотрения дел об административных правонарушениях. В случае привлечения сотрудниками полиции в суд видеозаписей с частных телефонов в суд в качестве доказательств, вы вправе заявить ходатайство о признании таких доказательств недопустимыми.

Если вы стали свидетелем того, что инспектор производит запись ваших действий (как предполагаемого нарушителя ПДД) на свой мобильный телефон, вы имеете право предупредить его о нарушении им требований Инструкции №1026. При этом вы вправе потребовать удалить такую видеозапись с его частного мобильного телефона. В случае подтверждения факта фиксации на личный телефон инспектор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.