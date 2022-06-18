В Китаї стартував челендж з розвороту на вузьких мостах.

Китайці, які вміють вправно керувати автомобілем, створили челендж зі вміння розвороту на вузьких мостах. Звичайно, не у всіх це виходить…

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Відео розвороту на вузькому мосту на передньопривідному компактному седані Great Wall C30 справді вражає. Водій на цьому мосту не може безпечно вийти з машини, але йому вдалося розвернутися. Відео показано з такого ракурсу, де видно всі подробиці – коли задні колеса виїжджають за межі моста та зависають над річкою. Холоднокровність водія та швидкість його роботи вражають.

Пороги не жаліє!

Розворот на Buick Exelle GT показаний з такого ракурсу, коли не видно передніх коліс. І хоча одне з задніх коліс машини теж зависає над прірвою, невідомо, чи передні на початку розвороту не мали, за що «зачепитися». Втім, вправність цього водія теж вражає.

На довгій машині

Цей водій менш ризиковий, але не менш вправний. У нього під мостом не було бурхливої річки, тож падати машині не дуже високо. Однак і авто досить довге – Hyundai Sonata. І ще одна перевага цього водія – на відміну від попереднього, він не пом’яв пороги машини, а жодного разу не вивісив колеса в машині. Вони завжди були в контакті з твердою поверхнею. Як це можливо – дивіться на відео:

Без камери і парктроніка

Власник цього MG ZS настільки знає габарити своєї машини, що розвертається між двома стінами без парктроніка та відеокамери! Принаймні, так вказано у титрах до відео.

Втім, він все-таки заклеїв краї машини малярною стрічкою. До того ж звук у відео замінено, а вікна в машині відкриті. Тому цілком ймовірно, що оператор чи хтось інший підказує водію, коли треба зупинитись.

Коли вже “засів”

Як так сталося, що задні колеса цього передньоприводного кросовера опинились за межами мосту, на відео не видно. Натомість винахідливість молодого китайського водія гідна поваги – він вийшов з неприємної ситуації за допомогою домкрата та… дерев’яного циліндра, який дивом лежав під мостиком.