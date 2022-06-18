В Китае стартовал челлендж по развороту на узких мостах.

Китайцы, которые умеют мастерски управлять автомобилем, создали челлендж по развороту на узких мостах. Конечно, не у всех это выходит.

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Видео разворота на узком мосту на переднеприводном компактном седане Great Wall C30 действительно впечатляет. Водитель на этом мосту не может безопасно выйти из машины, но ему удалось развернуться. Видео показано с такого ракурса, где видны подробности – когда задние колеса выезжают за пределы моста и зависают над рекой. Хладнокровие водителя и скорость его работы поражают.

Пороги не жалеет!

Разворот на Buick Exelle GT показан с такого ракурса, когда не видно передних колес. И хотя одно из задних колес машины тоже зависает над бездной, неизвестно, имели ли передние в начале разворота за что «зацепиться». Впрочем, сноровка этого водителя тоже впечатляет.

На длинной машине

Этот водитель менее рисковый, но не менее ловок. У него под мостом не было бурной реки, так что падать машине не очень высоко. Однако и авто достаточно длинное – Hyundai Sonata. И еще одно преимущество этого водителя – в отличие от предыдущего, он не помял пороги машины и ни разу не вывесил колеса в машине. Они всегда были в контакте с жесткой поверхностью. Как это возможно – смотрите на видео:

Без камеры и парктроника

Владелец этого MG ZS настолько знает габариты своей машины, разворачивающейся между двумя стенами без парктроника и видеокамеры! По крайней мере, так отмечено в титрах к видео.

Впрочем, он все-таки заклеил края машины малярной лентой. К тому же звук в видео заменен, а окна в машине открыты. Поэтому вполне вероятно, что оператор или кто-то другой подсказывает водителю, когда нужно остановиться.

Когда уже "засел"

Как так получилось, что задние колеса этого переднеприводного кроссовера оказались за пределами моста, на видео не видно. Находчивость молодого китайского водителя достойна уважения – он вышел из неприятной ситуации с помощью домкрата и… деревянного цилиндра, чудом лежавшего под мостиком.