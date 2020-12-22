Активісти руху "Зупини Лося" вирішили перевірити, чи можливо з дитячим візком пересуватись тротуарами.

В Києві на Кловському узвозі вузькі вулиці та не менш вузькі тротуари. На них важко пересуватись пішоходам вдвох, але коли на них стоять автомобілі, то пройти майже неможливо. А з дитячим візочком – і поготів.

Деколи запарковані автомобілі стоять в два ряди на тротуарі, і про жодних 2 метри для пішохода, як цього вимагають правила дорожнього руху, не йдеться. При цьому водії щиро дивуються, чому таким чином не можна паркуватися. А евакуатори в цьому районі не їздять.

Дивіться відео рейду "Зупини Лося" тротуарами Печерського району:

Нагадаємо, чому поліція не штрафує пішоходів.