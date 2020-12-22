Активисты движения "Останови Лося" решили проверить, возможно ли с детской коляской передвигаться по тротуарам.

В Киеве на Кловском спуске узкие улицы и не менее узкие тротуары. По ним трудно передвигаться пешеходам вдвоем, но когда на них стоят автомобили, то пройти почти невозможно. А с детской коляской – и подавно.

Порой запаркованные автомобили стоят в два ряда на тротуаре, и ни о каких 2 метрах для пешехода, как этого требуют правила дорожного движения, речь не идет. При этом водители искренне удивляются, почему таким образом нельзя парковаться. А эвакуаторы в этом районе не ездят.

Смотрите видео рейда "Останови Лося" по тротуарам Печерского района:

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