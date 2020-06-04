В Україні відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього ружу набагато менша, аніж у водіїв. Це визначено як чинними штрафами, так і самим механізмом притягнення до відповідальності.

Зараз за порушення правил дорожнього руху пішоходом йому загрожує штраф у 51 гривню (менше двох доларів). Крім того, механізм притягнення пішохода до відповідальності дуже складний, адже багато хто з пішоходів не має з собою документів. Саме через це поліція майже не штрафує пішоходів.

За офіційними даними патрульної поліції міста Києва, за весь минулий рік було штрафовано п’ять тисяч пішоходів. Це близько 14 порушень за день на увесь багатомільйонний мегаполіс. Очевидно, що така кількість штрафів незрівнянна зі справжньою кількістю порушень.

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Ще трохи статистики. За даними Нацполіції, у 2019 році з вини пішоходів сталося 776 ДТП із постраждалими. При цьому 107 людей загинуло і 716 було травмовано. Слід зауважити, що це лише випадки, визнані судами. Але не слід забувати про те, що українські суди, зазвичай, стають на бік пішохода і роблять винним водія. Це дуже поширена практика, яка докладно описана в матеріалі «Навіть при порушенні правил пішоходом винним може виявитись водій».

Вчора Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні проект закону №2697 «Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху».

Документом пропонується збільшити штрафи для пішоходів до 255 гривень, а якщо пішохід порушить правила дорожнього руху у стані сп’яніння – штраф становитиме 510 грн. Проте сам механізм притягнення пішоходів до відповідальності залишається незмінним – пішохід не зобов’язаний мати при собі документи, а поліцейському для встановлення його особи доведеться витратити багато часу та сил.

Очевидно, що навіть у разі прийняття законопроекту №2697 у другому читанні і вступу його в дію, ситуація навряд чи зміниться, якщо механізм притягнення пішоходів до відповідальності залишиться таким, як зараз.

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