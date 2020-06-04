В Украине ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения намного меньше, чем у водителей. Это определено как действующими штрафами, так и самим механизмом привлечения к ответственности.

Сейчас за нарушение правил дорожного движения пешеходом ему грозит штраф в 51 гривну (меньше двух долларов). Кроме того механизм привлечения пешехода к ответственности очень сложный, так как многие из пешеходов не имеют с собой документов. Именно поэтому полиция почти не штрафует пешеходов. По официальным данным патрульной полиции города Киева за весь прошлый год были штрафованы пять тысяч пешеходов. Это около 14 нарушений в день на весь многомиллионный мегаполис. Очевидно, что такое количество штрафов несоизмеримо с настоящим количеством нарушений.

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Еще немного статистики. По данным Нацполиции, в 2019 году по вине пешеходов произошло 776 ДТП с пострадавшими. При этом 107 человек погибли и 716 были травмированы. Следует заметить, что это только случаи, признанные судами. Но не следует забывать о том, что украинские суды обычно становятся на сторону пешехода и делают виновным водителя. Это очень распространенная практика, которая подробно описана в материале “Даже при нарушении правил пешеходом виновным может оказаться водитель”.

Вчера Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении проект закона №2697 “О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения”.

Документом предлагается увеличить штрафы для пешеходов до 255 гривен, а если пешеход нарушит правила дорожного движения в состоянии опьянения – штраф составит 510 грн. Однако сам механизм привлечения пешеходов к ответственности остается неизменным – пешеход не обязан иметь при себе документы, а полицейскому для установления его личности придется потратить много времени и сил.

Очевидно, что даже в случае принятия законопроекта №2697 во втором чтении и вступления его в действие, ситуация вряд ли изменится, если механизм привлечения пешеходов к ответственности останется таким как сейчас.

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