Штрафы для пешеходов увеличат до 255 гривен, а если пешеход нарушит правила дорожного движения в состоянии опьянения - штраф составит 510 грн.

Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении проект закона №2697 "О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения". "За" проголосовали 277 народных депутатов.

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в 2019 году на улично-дорожной сети Украины зарегистрировано 8612 ДТП с погибшими и травмированным пешеходами, в которых погиб 1261 пешеход и 8005 получили травмы. По вине пешеходов зарегистрировано – 936 ДТП с погибшими и травмированными.

"К сожалению, в нашей стране граждане, особенно пешеходы, не считают необходимым выполнять правила дорожного движения. Именно поэтому мы вместе с народными депутатами предложили повысить штрафы для пешеходов до 255 гривен. В европейских странах эти штрафы еще больше", – отметил Антон Геращенко.

Верховная Рада также приняла за основу в первом чтении законопроект №2694 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования световозвращающих элементов пешеходами". "За" проголосовал 271 народный избранник. Проект закона предлагает обязать участников дорожного движения – пешеходов пользоваться в темное время суток или в условиях недостаточной видимости специальными жилетами, лентами с светоотражающими элементами или носить одежду, которая имеет светоотражающие элементы.

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