Штрафи для пішоходів збільшать до 255 гривень, а якщо пішохід порушить правила дорожнього руху у стані сп’яніння - штраф становитиме 510 грн.

Верховна рада підтримала за основу в першому читанні проєкт закону №2697 «Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху». «За» проголосували 277 народних депутатів.

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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що у 2019 році на вулично-шляховій мережі України зареєстровано 8612 ДТП із загиблими і травмованим пішоходами, у яких загинув 1261 пішохід та 8005 отримали травми. З вини пішоходів зареєстровано - 936 ДТП із загиблими і травмованими.

«На жаль, в нашій країні громадяни, особливо пішоходи, не вбачають за необхідне виконувати правила дорожнього руху. Саме тому ми разом з народними депутатами запропонували підвищити штрафи для пішоходів до 255 гривень. В європейських країнах ці штрафи ще більше», - зауважив Антон Геращенко.

Верховна Рада також прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2694 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами». «За» проголосував 271 народний обранець. Проєкт закону пропонує зобов’язати учасників дорожнього руху - пішоходів користуватися у темний час доби чи в умовах недостатньої видимості спеціальними жилетами, стрічками із світлоповертальними елементами або носити одяг, який має світлоповертальні елементи.

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