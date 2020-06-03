Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, щодо підвищення відповідальності пішохода за порушення ПДР.

Так, парламентарі планують розглянути законопроект №2697, яким пропонується посилити відповідальність пішоходів за порушення ПДР.

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Зокрема штраф за непокору пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху пропонується збільшити з 51 гривні до 255 грн. Якщо пішохід при цьому знаходився в нетверезому стані штраф складе вже 510 грн.

Якщо порушення Правил дорожнього руху спричинило створення аварійної ситуації, штраф складе 680 грн.

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