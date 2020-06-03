Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, относительно повышения ответственности пешехода за нарушение ПДД.

Так, парламентарии планируют рассмотреть законопроект №2697, которым предлагается усилить ответственность пешеходов за нарушение ПДД.

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В частности штраф за неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения предлагается увеличить с 51 грн. до 255 грн. Если пешеход при этом находился в нетрезвом состоянии штраф составит уже 510 грн.

Если нарушение Правил дорожного движения повлекло создание аварийной ситуации, штраф составит 680 грн.

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