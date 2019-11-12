Пешеход также обязан неукоснительно соблюдать и выполнять требования ПДД.

С начала текущего года столичные патрульные привлекли к административной ответственности более 5000 пешеходов-нарушителей.

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Что же чаще всего нарушают пешеходы?

внезапно выходят, выбегают на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

переходят проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;

переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В рамках недели безопасности дорожного движения полиция проводит информационно-разъяснительную работу и обращает внимание граждан на необходимость неукоснительного выполнения и соблюдения всех требований ПДД, а также на последствия, к которым приведет их пренебрежение.

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Напомним, что к участникам дорожного движения, на которых распространяется действие этих правил, относятся не только водители, но и также пассажиры, погонщики животных, велосипедисты, а также лица, передвигающиеся в колесном кресле и пешеходы.

За нарушение правил дорожного движения пешеходами предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч1. ст.127 КУоАП, которая предусматривает наказание в виде письменного предупреждения или штрафа в размере 51 гривны.

Если пешеход совершил правонарушение в состоянии опьянения, то предусмотрен штраф в размере 136 гривен (ч.3 ст.127 КУоАП), а если причиной создания аварийной обстановки – 170 гривен или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов (ч.4 ст .127 КУоАП).

Напомним, какие нарушения чаще всего приводят к ДТП.