Пішохід також зобов'язаний неухильно дотримуватись та виконувати вимоги ПДР.

З початку поточного року столичні патрульні притягнули до адміністративної відповідальності понад 5000 пішоходів-порушників.

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Що ж найчастіше порушують пішоходи?

раптово виходять, вибігають на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

переходять проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

переходять дорогу на заборонний сигнал світлофору.

В рамках тижня безпеки дорожнього руху поліція проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу та звертає увагу громадян на необхідність неухильного виконання та дотримання усіх вимог ПДР, а також та наслідки до яких призведе їх нехтування.

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Нагадаємо, що до учасників дорожнього руху, на яких поширюється дія цих правил, відносяться не лише водії, але й також пасажири, погоничі тварин, велосипедисти, а також особи, які рухаються в колісному кріслі та пішоходи.

За порушення правил дорожнього руху пішоходами передбачена адміністративна відповідальність відповідно до ч1. ст.127 КУпАП, яка передбачає стягнення у вигляді письмового попередження або штрафу розміром 51 гривня.

Якщо пішохід вчинив правопорушення у стані сп'яніння, то передбачений штраф розміром 136 гривень (ч.3 ст.127 КУпАП), а якщо спричинив створення аварійної обстановки — 170 гривень або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин (ч.4 ст.127 КУпАП).

Нагадаємо, які порушеня ПДР найчастіше призводять до аварій.