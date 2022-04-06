На главные вопросы потребителей по работе официальных дилеров и сервиса Peugeot, Citroën, Opel и DS Automobiles отвечает представительство концерна Stellantis в Украине.

Основные вопросы касаются нескольких важных блоков – работа салонов, сервисных центров и выполнение обязательств по автомобилю, приобретенному в кредит.

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Как приобрести новое авто в автосалоне

Отделы продаж не имеют технической возможности осуществлять коммерческую деятельность в полноценном формате. Если вас интересует статус поставки нового автомобиля или вы хотите приобрести новый автомобиль, следует позвонить по телефону вашему менеджеру лично.

Банки и сервисные центры возобновили работу в большинстве регионов, где не происходят активные боевые действия. Это позволяет полноценно приобрести и зарегистрировать новый или б/у автомобиль через сеть дилерских центров Stellantis в Украине (Peugeot, Citroën, Opel и DS Automobiles).

Как связаться с дилерским центром?

Для этого создана горячая линия, на которой операторы представят актуальную информацию о работе салонов и предоставит контактные номера менеджеров: 0-800-500-104.

Работа сервисных центров

С начала войны возобновлена ​​работа сервисных центров по обслуживанию автомобилей брендов Peugeot, Citroën, Opel и DS Automobiles в большинстве регионов нашей страны. Узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем сервисном центре.

Также возобновлены поставки запасных частей для автомобилей, что позволяет максимально покрыть все виды ремонтных работ, необходимых для приведения автомобилей брендов Peugeot, Citroën, Opel и DS Automobiles в работоспособное состояние.

Снимут ли авто с гарантии, если автомобиль не пройдет вовремя ТО и/или превысит разрешенный лимит перепробега?

Учитывая ситуацию и военные действия на территории Украины, компанией “Stellantis Украина” было принято решение продолжать обслуживать автомобиль по гарантии в случае несвоевременного прохождения ТО и/или превышения разрешенного пробега. При этом следует заметить, что для обеспечения должной работы двигателя ТО необходимо пройти при первой возможности.

Для тех, кто выехал за границу и нуждается в прохождении ТО и получении гарантийного ремонта.

Находясь за границей в любой Европейской стране, вы можете обратиться за помощью в любой авторизованный сервисный центр Peugeot, Citroën, Opel и DS Automobiles в стране вашего пребывания. Для получения услуг по гарантии необходимо предоставить в сервисный центр регистрационные документы на автомобиль и сервисную книжку.

Выполнение обязательств по автомобилю, приобретенному в кредит

С 24 февраля 2022 года банками приостановлено рассмотрение кредитных заявок на приобретение автомобилей в кредит, поэтому кредит на автомобиль недоступен. Но если у вас уже есть авто, купленное в кредит, то именно для вас следующая информация.

Если вы планируете выехать за границу, то вы можете это сделать без предварительного уведомления банка. Вам нужно иметь только зеленую карту и КАСКО в стране, куда вы направляетесь. Обычно зеленую карту можно приобрести онлайн на сайте СК (страховая компания).

Если клиент не успел/не смог пролонгировать КАСКО по кредитному авто, будет ли банк поднимать ставку по кредиту или применять штрафные санкции?

Если у клиента нет возможности пролонгировать договор КАСКО по кредитному продукту, банки не будут применять штрафные санкции. Также, по согласованию с СК, банки принимают договоры с разбивкой на 2, 4 и 12 платежей, если это будет удобно для клиента. Данную информацию следует уточнять непосредственно в СК, где застрахован автомобиль.