Чи можна стати власником автомобіля без посвідчення водія

Відповідно до українського законодавства, наявність посвідчення водія не є обов’язковою умовою для набуття права власності на транспортний засіб, інформують у головному сервісному центрі МВС. Тобто особа, яка не має водійського, може придбати автомобіль, мотоцикл чи вантажівку, зареєструвати в сервісному центрі МВС та отримати свідоцтво про реєстрацію.

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Але є ще одна курйозна особливість прийнятих українською владою законів – штрафи з камер автоматично нараховуються тій особі, яка є власником транспортного засобу. Навіть якщо у неї немає посвідчення водія і вона нічого не порушувала.

Отже, якщо фізична особа, яка не має посвідчення водія, планує придбати автомобіль, їй необхідно звернутись до сервісного центру МВС. З собою потрібно взяти пакет документів. Їхній перелік розміщений на сайті головного сервісного центру МВС за посиланням.

Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення. Також під час перереєстрації авто власник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку. Орієнтовна вартість – 350 грн за адміністративну послугу та 540 – бланк свідоцтва. За потреби можливо закріпити за транспортним засобом новий номерний знак, вартість – 350 грн.

Також у головному сервісному центрі МВС нагадують, без посвідчення водія відповідної категорії керувати транспортним засобом забороняється, адже це є адміністративним правопорушенням. Алгоритм дій для отримання водійського розміщений на сайті головного сервісного центру МВС за посиланням.