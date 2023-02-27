Укртрансбезпека надала відповідь на запитання перевізників.

Запитання від перевізників:

Чи можна отримати ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення за спрощеною процедурою для 9-місного мікроавтобуса повною масою в 3500 кг?

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Відповідь Уктрансбезпеки:

Для перевезення пасажирів за кордон потрібна спеціальна ліцензія на міжнародні перевезення. Оскільки наразі в період воєнного стану діє спрощена система отримання ліцензій на міжнародні перевезення для вантажних автомобілів масою 3,5 т та більше, то цей вид транспортного засобу не підпадає під дану вимогу. Адже згідно статті 1 Закону України “Про автомобільний транспорт”:

“автомобіль легковий - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев'ять з місцем водія включно.

Ви можете отримати ліцензію на міжнародні перевезення лише за наявності 3-річного досвіду з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та/або внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення і тільки на види діяльності з міжнародних перевезень пасажирів на таксі та/або міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення.

У постанові КМУ від 2 грудня 2015 р. № 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом» вказана уся інформація. Ознайомитися з текстом можна за посиланням.



Правила перетину державного кордону в період воєнного стану визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2022 року №615.