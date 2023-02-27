Укртрансбезопасность предоставила ответ на вопросы перевозчиков.

Вопросы от перевозчиков:

Можно ли получить лицензию на международные пассажирские перевозки по упрощенной процедуре для 9-местного микроавтобуса полной массой в 3500 кг?

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Ответ Уктрансбезопасности:

Для перевозки пассажиров за границу требуется специальная лицензия на международные перевозки. Поскольку в период военного положения действует упрощенная система получения лицензий на международные перевозки для грузовиков массой 3,5 т и более, то этот вид транспортного средства не подпадает под данное требование. Ведь согласно статье 1 Закона Украины Об автомобильном транспорте ”:

автомобиль легковой – автомобиль, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения не более девяти с местом водителя включительно.

Вы можете получить лицензию на международные перевозки только при наличии 3-летнего опыта по внутренним перевозкам пассажиров на такси и/или внутренним перевозкам пассажиров легковыми автомобилями на заказ и только на виды деятельности по международным перевозкам пассажиров на такси и/или международным перевозкам пассажиров легковыми автомобилями на заказ.

В постановлении КМУ от 2 декабря 2015 г. № 1001 "Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов автомобильным транспортом, международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом" указана вся информация. Ознакомиться с текстом можно по ссылке.



Правила пересечения государственной границы в период военного положения определены Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 мая 2022 года №615.