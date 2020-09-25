Міст Патона, який знаходиться в аварійному стані, будуть ремонтувати з 2020 по 2025 рік.

Ремонт розпочнеться найближчим часом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. "Після завершення проектувальних робіт, уже найближчим часом, у столиці зможуть розпочати роботи з реконструкції моста Патона. Місто, нарешті, отримало для цього всі необхідні погодження від державних органів", – пише Кличко на своїй сторінці в Фейсбук.

За його словами, міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році. І за цей час ремонт здійснювали один раз, коли у 2004 році демонтували трамвайні колії та оновили дорожнє покриття. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту. Зараз міст знаходиться в аварійному стані.

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Віталій Кличко запевнив киян, що під час ремонту повністю перекривати рух мостом не будуть. Зараз там закриті для руху дві крайні смуги. За попередніми підрахунками фахівців, варість реконструкції мосту складе близько 7 мільярдів гривень. Також передбачена заміна залізобетонної монолітної плити на сучасну – зі сталі. Це значно полегшить конструкцію мосту.

Цікаво, що після реконструкції міст матиме по 4 смуги в кожному напрямку, а ревесну смуга, на якій траплялись смертельні ДТП, приберуть. Натомусть міст отримає роздільний бар'єр. Також передбачено створення велодоріжок.

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