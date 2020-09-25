Мост Патона, который находится в аварийном состоянии, будут ремонтировать с 2020 по 2025 год.

Ремонт начнется в ближайшее время. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "После завершения проектировочных работ, уже в ближайшее время, в столице смогут начать работы по реконструкции моста Патона. Город, наконец, получил для этого все необходимые согласования от государственных органов", – пишет Кличко на своей странице в фейсбук.

По его словам, мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. И за это время ремонт осуществляли один раз, когда в 2004 году демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. С тех пор текущие ремонтные работы проходили только на отдельных участках моста. Сейчас мост находится в аварийном состоянии.

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Виталий Кличко заверил киевлян, что во время ремонта полностью перекрывать движение на мосту не будут. Сейчас там закрыты для движения две крайние полосы. По предварительным подсчетам специалистов, стоимость реконструкции моста составит около 7 миллиардов гривен. Также предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на современную – из стали. Это значительно облегчит конструкцию моста.

Интересно, что после реконструкции мост будет иметь по 4 полосы в каждом направлении, а реверсную полосу, на которой случались смертельные ДТП, уберут. Взамен мост получит раздельный барьер. Также предусмотрено создание велодорожек.

Напомним, как нужно обустраивать велодрожики в городах.