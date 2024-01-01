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Чи подорожчають биті авто зі США після введення мит Трампа

З опівночі 3 квітня в США почнуть діяти нові мита на всі іноземні автомобілі – 25%. Це де-факто заборонні мита, які повністю змінюють логіку імпорту. В Україну завозять багато авто зі США, тож цей крок може вплинути на наш ринок.
Мита у США: вплив на авторинок в Україні - Auto24

ФОТО: Elise240SX - Own work, CC BY-SA 4.0, |

Нових авто зі США не возять в Україну

Сергій Матусяк
logo3 квітня, 10:10
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Ввізне мито у 25% стосується автомобілів, які імпортовані у США, тобто вироблені в Європі, Кореї, Японії тощо. Основна мета цих заходів – підтримка місцевого виробництва та скорочення імпорту.

Мита не торкнуться авто, зібраних на території США, навіть якщо це європейські бренди, стверджують в Інституті досліджень авторинку. А таких автомобілів багато – кросовери BMW Mercedes-Benz, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Subaru, Lexus, Infiniti тощо.

Якщо ж завод знаходиться, наприклад, у Мексиці чи Канаді – авто автоматично підпадає під 25% тариф.

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Що це означає для ринку:

  • Виробникам стане невигідно ввозити авто в США.
  • Можливе різке зростання цін на нові авто в Америці.
  • Зниження продажів імпортних моделей.

Ефект не миттєвий для України, але, ціни на “битки” зі США, особливо імпортовані в країну, можуть зрости. Однак це стосується лише порівняно нових авто, до того ж не зразу. Спочатку має вирости ціна на нове авто, потім – на вживані, але не биті. І лише потім (тобто через півроку-рік) – на машини, які продають на страхових аукціонах.

Загальний обсяг імпорту з Америки може знизитись. Однак нових автомобілів зі США в Україну практично не возять.

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