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Подорожают ли битые авто из США после введения пошлин Трампа

С полуночи 3 апреля в США начнут действовать новые пошлины на все иностранные автомобили –25%. Это де-факто запретительные пошлины, которые полностью меняют логику импорта. В Украину завозят много авто из США, поэтому этот шаг может повлиять на наш рынок.
Пошлины в США: влияние на авторынок в Украине - Auto24

ФОТО: Elise240SX - Собственная работа, CC BY-SA 4.0,|

Новых авто из США не возят в Украину

Сергей Матусяк
logo3 апреля, 10:10
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Ввозная пошлина в 25% касается автомобилей, которые импортированы в США, то есть произведены в Европе, Корее, Японии и тому подобное. Основная цель этих мер – поддержка местного производства и сокращение импорта.

Пошлины не коснутся авто, собранных на территории США, даже если это европейские бренды, утверждают в Институте исследований авторынка. А таких автомобилей много – кроссоверы BMW Mercedes-Benz, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Subaru, Lexus, Infiniti и тому подобное.

Если же завод находится, например, в Мексике или Канаде – авто автоматически подпадает под 25% тариф.

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Что это означает для рынка:

  • Производителям станет невыгодно ввозить авто в США.
  • Возможен резкий рост цен на новые авто в Америке.
  • Снижение продаж импортных моделей.

Эффект не мгновенный для Украины, но, цены на “битки” из США, особенно импортируемые в страну, могут вырасти. Однако это касается только сравнительно новых авто, к тому же не сразу. Сначала должна вырасти цена на новое авто, потом – на подержанные, но не битые. И только потом (то есть через полгода-год) – на машины, которые продают на страховых аукционах.

Общий объем импорта из Америки может снизиться. Однако новых автомобилей из США в Украину практически не возят.

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