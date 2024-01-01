Подорожают ли битые авто из США после введения пошлин Трампа

Ввозная пошлина в 25% касается автомобилей, которые импортированы в США, то есть произведены в Европе, Корее, Японии и тому подобное. Основная цель этих мер – поддержка местного производства и сокращение импорта.

Пошлины не коснутся авто, собранных на территории США, даже если это европейские бренды, утверждают в Институте исследований авторынка. А таких автомобилей много – кроссоверы BMW Mercedes-Benz, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Subaru, Lexus, Infiniti и тому подобное.

Если же завод находится, например, в Мексике или Канаде – авто автоматически подпадает под 25% тариф.

Также интересно между США и Канадой почти прекратилось транспортное сообщение

Что это означает для рынка:

Производителям станет невыгодно ввозить авто в США.

Возможен резкий рост цен на новые авто в Америке.

Снижение продаж импортных моделей.

Эффект не мгновенный для Украины, но, цены на “битки” из США, особенно импортируемые в страну, могут вырасти. Однако это касается только сравнительно новых авто, к тому же не сразу. Сначала должна вырасти цена на новое авто, потом – на подержанные, но не битые. И только потом (то есть через полгода-год) – на машины, которые продают на страховых аукционах.

Общий объем импорта из Америки может снизиться. Однако новых автомобилей из США в Украину практически не возят.