Подорожают ли битые авто из США после введения пошлин Трампа

ФОТО: Elise240SX - Собственная работа, CC BY-SA 4.0,|
Новых авто из США не возят в Украину
Ввозная пошлина в 25% касается автомобилей, которые импортированы в США, то есть произведены в Европе, Корее, Японии и тому подобное. Основная цель этих мер – поддержка местного производства и сокращение импорта.
Пошлины не коснутся авто, собранных на территории США, даже если это европейские бренды, утверждают в Институте исследований авторынка. А таких автомобилей много – кроссоверы BMW Mercedes-Benz, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Subaru, Lexus, Infiniti и тому подобное.
Если же завод находится, например, в Мексике или Канаде – авто автоматически подпадает под 25% тариф.
Также интересно между США и Канадой почти прекратилось транспортное сообщение
Что это означает для рынка:
- Производителям станет невыгодно ввозить авто в США.
- Возможен резкий рост цен на новые авто в Америке.
- Снижение продаж импортных моделей.
Эффект не мгновенный для Украины, но, цены на “битки” из США, особенно импортируемые в страну, могут вырасти. Однако это касается только сравнительно новых авто, к тому же не сразу. Сначала должна вырасти цена на новое авто, потом – на подержанные, но не битые. И только потом (то есть через полгода-год) – на машины, которые продают на страховых аукционах.
Общий объем импорта из Америки может снизиться. Однако новых автомобилей из США в Украину практически не возят.