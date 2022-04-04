У зв’язку з воєнним станом більшість власників транспортних засобів перестали продовжувати дію полісів страхування авто, строки дії яких закінчилися. Відбувається це з різних причин.

Основною з причин є нестабільна воєнна та політична ситуація, скрутне фінансове становище та невпевненість у завтрашньому дні.

Читайте також: В Україні більше не діятиме автострахування з РФ та Білорусі

Інші причини - це зачинені в окремих регіонах в час воєнного стану відділення страхових компаній. В багатьох громадян виникають сумніви щодо належної роботи страхової системи в частині відшкодування шкоди в ДТП. Відіграє свою роль і послаблення контролю працівниками поліції за наявністю полісів. Багато громадян вважає, на час воєнного стану власники автомобілів звільнені від страхування тощо.

Страхування під загрозою

В умовах воєнного стану обов’язок наявності страхового поліса не скасовувався. Відповідальність за відсутність автоцивілки також не відмінялась. Штраф за відсутність полісу відповідно до ч.1 ст.126 КУпАП становить 425 грн. Втім, як зазначалось вище, поліція майже не займається контролем наявності полісів.

Основна мета обов’язкового автострахування - це гарантування потерпілим в ДТП відшкодування їхніх збитків. Наразі судова система, як і переважна більшість державних установ, працює з перебоями. Тому вирішення спорів і отримання відшкодування як через страхову компанію так і напряму (з власних коштів винного у ДТП) – затягується.

Поки що страхові компанії працюють і повертають страхові виплати у звичайному режимі. Більшість страхових компаній повідомили на своїх офіційних сайтах про продовження функціонування системи страхування та відшкодування страхових виплат. Водночас при відсутності стабільних надходжень за рахунок придбання полісів підвищується ризик платоспроможності страхових компаній.

Щодо придбання саме «паперового» полісу у приміщенні страхової компанії, то такої необхідності зараз немає. На сьогодні продовжує повноцінно діяти електронний поліс. Такий поліс можна пред’явити в електронному форматі з телефону або роздрукований на принтері.

Водночас багатьох цікавить питання чи відшкодує автоцивілка збитки, завдані воєнними діями. Звісно, що автоцивілка не відшкодує збитки, завдані воєнними діями. Проте автоцивілка ніколи й не передбачала відшкодування збитків, завданих війною. Такі умови діяли і раніше, і зараз. Таке відшкодування збитків (можливо) буде здійснюватися через державні програми.