В связи с военным положением большинство владельцев транспортных средств перестали продлевать действие полисов страхования авто, сроки действия которых истекли. Происходит это по разным причинам.

Основной из причин является нестабильная военная и политическая ситуация, тяжелое финансовое положение и неуверенность в завтрашнем дне.

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Другие причины – это закрытые в отдельных регионах во время военного положения отделений страховых компаний. У многих граждан возникают сомнения относительно надлежащей работы страховой системы в части возмещения ущерба в ДТП. Играет свою роль и ослабление контроля сотрудниками полиции за наличием полисов. Многие граждане считают, что на время военного положения владельцы автомобилей освобождены от страхования и тому подобное.

Страхование под угрозой

В условиях военного положения обязанность наличия страхового полиса не отменялась. Ответственность за отсутствие автогражданки также не отменялась. Штраф за отсутствие полиса в соответствии с ч. 1 ст. 126 КУоАП составляет 425 грн. Впрочем, как отмечалось выше, полиция почти не занимается контролем наличия полисов.

Основная цель обязательного автострахования – это гарантирование пострадавшим в ДТП возмещения их убытков. Сейчас судебная система, как и подавляющее большинство государственных учреждений, работает с перебоями. Поэтому разрешение споров и получение возмещения как через страховую компанию так и напрямую (из собственных средств виновного в ДТП) – затягивается.

Пока страховые компании работают и возвращают страховые выплаты в обычном режиме. Большинство страховых компаний сообщили на своих официальных сайтах о продлении функционирования системы страхования и возмещения страховых выплат. В то же время при отсутствии стабильных поступлений за счет приобретения полисов повышается риск платежеспособности страховых компаний.

Что касается приобретения именно “бумажного” полиса в помещении страховой компании, то такой необходимости сейчас нет. На сегодня продолжает полноценно действовать электронный полис. Такой полис можно предъявить в электронном формате с телефона или распечатанный на принтере.

В то же время многих интересует вопрос, возместит ли автогражданка ущерб, нанесенный военными действиями. Конечно, автогражданка не возместит ущерб, нанесенный военными действиями. Однако автогражданка никогда и не предусматривала возмещения убытков, нанесенных войной. Такие условия действовали и раньше, и сейчас. Такое возмещение убытков (возможно) будет осуществляться через государственные программы.