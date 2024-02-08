Відповідно до чинного законодавства, зміна кольору автомобіля потребує обов’язкового проходження процедури перереєстрації оновленого ТЗ в одному із сервісних центрів МВС.

Після перефарбування автовласник або довірена особа може звернутися до будь-якого сервісного центру, незалежно від місця проживання або реєстрації, з такими документами:

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паспорт;

ідентифікаційний номер;

довіреність на уповноважену особу (за необхідності);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Важливо, якщо на автомобіль нанесено два і більше кольорів, то основним кольором транспортного засобу вважається той, який займає понад 50% видимої частини кузова. Для вантажних авто — це колір кабіни.

При реєстрації автомобіля у графі «колір» вписують лише такі: чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, оранжевий, жовтий, білий, коричневий, сірий.