Відповідно до чинного законодавства, зміна кольору автомобіля потребує обов’язкового проходження процедури перереєстрації оновленого ТЗ в одному із сервісних центрів МВС.
Після перефарбування автовласник або довірена особа може звернутися до будь-якого сервісного центру, незалежно від місця проживання або реєстрації, з такими документами:
Читайте також: Розмитнення авто в Дії: Михайло Федоров розповів, коли запрацює послуга
- паспорт;
- ідентифікаційний номер;
- довіреність на уповноважену особу (за необхідності);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Важливо, якщо на автомобіль нанесено два і більше кольорів, то основним кольором транспортного засобу вважається той, який займає понад 50% видимої частини кузова. Для вантажних авто — це колір кабіни.
При реєстрації автомобіля у графі «колір» вписують лише такі: чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, оранжевий, жовтий, білий, коричневий, сірий.