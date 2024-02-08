В соответствии с действующим законодательством изменение цвета требует обязательного прохождения процедуры перерегистрации в одном из сервисных центров МВД.

Автовладелец или доверенное лицо может обратиться в любой сервисный центр, независимо от места жительства или регистрации, с такими документами:

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паспорт;

идентификационный номер;

доверенность на уполномоченное лицо (при необходимости);

свидетельство о регистрации транспортного средства.

Важно, если на автомобиль нанесено два и более цветов, то основным цветом транспортного средства считается тот, который занимает более 50% видимой части кузова. Для грузовых авто - это цвет кабины.

При регистрации автомобиля в графе "цвет" вписывают только такие: черный, синий, зеленый, бежевый, красный, фиолетовый, оранжевый, желтый, белый, коричневый, серый.