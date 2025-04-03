Чи потрібно міняти номери, якщо загубили "техпаспорт"

У подібних ситуаціях головне не панікувати. Адже водійські документи можливо швидко відновити в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС. Якщо власник не може особисто звернутись, він може оформити нотаріальну довіреність на іншу особу, яка буде представляти його інтереси.

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До сервісного центру МВС власник або уповноважена особа звертається з пакетом документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка з поліції (якщо свідоцтво було викрадено).

Орієнтовна вартість – 350 грн за адміністративну послугу та 540 – бланк свідоцтва. За бажанням автовласник може закріпити за транспортним засобом новий номерний знак, або залишити наявний.

Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення. Також під час перереєстрації авто власник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.

Детальніша інформація щодо надання послуги перереєстрації транспортних засобів розміщена на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.

Нагадуємо, що послуги в територіальних підрозділах надаються за попередньою реєстрацією в системі Е-Запис або в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.