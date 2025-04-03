Нужно ли менять номера, если потеряли "техпаспорт"

В подобных ситуациях главное не паниковать. Ведь водительские документы возможно быстро восстановить в любом территориальном сервисном центре МВД. Если владелец не может лично обратиться, он может оформить нотариальную доверенность на другое лицо, которая будет представлять его интересы.

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В сервисный центр МВД владелец или уполномоченное лицо обращается с пакетом документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

справка из полиции (если свидетельство было похищено).

Ориентировочная стоимость – 350 грн за административную услугу и 540 – бланк свидетельства. По желанию автовладелец может закрепить за транспортным средством новый номерной знак, или оставить имеющийся.

Перерегистрация транспортного средства и выдача документов осуществляется в день обращения. Также во время перерегистрации авто владелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.

Подробная информация о предоставлении услуги перерегистрации транспортных средств размещена на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке.

Напоминаем, что услуги в территориальных подразделениях предоставляются по предварительной регистрации в системе Е-Запись или в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.