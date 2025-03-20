Как поменять "права" и "техпаспорт" после смены фамилии

Иногда граждане меняют свои персональные данные. К примеру, при оформлении брака по желанию муж или жена могут взять другую фамилию. Но в таких случаях добавляются проблемы и расходы. Среди прочего придется позаботиться об обновлении своих водительских документов. У главном сервисном центре МВД объяснили как это сделать.

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Автовладельцы, которые изменили персональные данные, должны обновить свидетельство о регистрации своего транспортного средства. Это необходимо сделать не позднее 10 дней со дня получения нового документа, удостоверяющего личность.

Для обновления свидетельства о регистрации транспортного средства автовладельцу необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Услуги в территориальных подразделениях предоставляются по предварительной регистрации в системе Е-Запись или в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД. Чтобы получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства в связи с изменением персональных данных, с собой нужно взять такой пакет документов:

паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации места жительства или ID-карта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий изменение персональных данных;

свидетельство о регистрации транспортного средства, подлежащего обмену.

Ориентировочная стоимость – 350 грн административная услуга и 540 грн – бланк свидетельства. Перерегистрация транспортного средства и выдача документов осуществляется в день обращения.

Также при изменении фамилии нужно обновить данные в водительском удостоверении. Для этого придется его заменить.