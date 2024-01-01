Нужно ли менять ламинированные "права" на пластиковые

Ранее было вполне достаточно пяти категорий, впоследствии их количество увеличили до 14 (планируют увеличить до 17). Сейчас, как пишет doradvokat.com.ua, в соответствии с Законом №586-VI, категории на право управления транспортными средствами разграничили на подкатегории: с "А" на "А1" и на "А", с "С" на "С1" и на "С", с "D" на "D1" и на "D" и т.д.

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При этом, водителям со старыми водительскими удостоверениями и не разграниченными категориями законом предоставлена возможность осуществить обмен удостоверения на новое с разделением категорий на подкатегории. У такого обмена есть как преимущества, так и недостатки: подробнее об этом можно прочитать здесь.

Как можно обменять водительское удостоверение

В соответствии с пунктом 27 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами №511 водительское удостоверение, выдано до вступления в силу Закона от 24.09.2008 №586-VI может быть обменяно на новое.

Ключевым в этом случае является словосочетание "может быть обменяно", а не "обязан обменять".

Как будут разграничены категории

При этом в новом водительском удостоверении указываются категории: "А1", "А" – соответствует категории "А"; "В1", В" – соответствует категории "В"; "С1", "С" – соответствует категории "С"; "D1", "D" – соответствует категории "D"; "BЕ" – соответствует категориям "В" и "Е"; "C1E", "СЕ" – соответствует категориям "C" и "Е"; "D1E", "DЕ" – соответствует категориям "D" и "Е"; "Т" – соответствует категории Трамвай, Троллейбус.

В то же время пунктом 28 Положения №511 предусмотрено, что обмен водительского удостоверения проводится без сдачи экзаменов, кроме случаев, предусмотренных пунктом 25-1 этого Положения.

Выводы

Итак, обмен водительского удостоверения, выданного до вступления в силу закона от 24.09.2008 №586-VI, на новое осуществляется без сдачи экзаменов и является правом водителя, а не обязанностью.