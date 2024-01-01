Чи потрібно міняти ламіновані "права" на пластикові

Раніше було цілком достатньо п’яти категорій, згодом їх кількість збільшили до 14 (планують збільшити до 17). Зараз, як пише doradvokat.com.ua, відповідно до Закону №586-VI, категорії на право керування транспортними засобами розмежували на підкатегорії: з "А" на "А1" і на "А", з "С" на "С1" і на "С", з "D" на "D1" і на "D" тощо.

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При цьому, водіям із старими посвідченнями водія і не розмежованими категоріями законом надана можливість здійснити обмін посвідчення на нове із розділенням категорій на підкатегорії. У такого обміну є як переваги, так і недоліки: докладніше про це можна прочитати тут.

Як можна обміняти водійське

Відповідно до пункту 27 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами №511 посвідчення водія, видане до набрання чинності Законом від 24.09.2008 №586-VI може бути обміняне на нове.

Ключовим у цьому випадку є словосполучення "може бути обміняне", а не "зобов’язаний обміняти".

Як будуть розмежовані категорії

При цьому в новому посвідченні водія зазначаються категорії: "А1", "А" – відповідає категорії "А"; "В1", В" – відповідає категорії "В"; "С1", "С" – відповідає категорії "С"; "D1", "D" – відповідає категорії "D"; "BЕ" – відповідає категоріям "В" і "Е"; "C1E", "СЕ" – відповідає категоріям "C" і "Е"; "D1E", "DЕ" – відповідає категоріям "D" і "Е"; "Т" – відповідає категорії Трамвай, Тролейбус.

Водночас пунктом 28 Положення №511 передбачено, що обмін посвідчення водія проводиться без складення іспитів, крім випадків, передбачених пунктом 25-1 цього Положення.

Висновки

Отже, обмін посвідчення водія, виданого до набрання чинності законом від 24.09.2008 №586-VI, на нове здійснюється без складення іспитів та є правом водія, а не обов`язком.