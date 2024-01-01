Як обміняти ламіноване посвідчення водія на пластикове

Іноді громадяни звертаються до сервісних центрів МВС, що їхнє посвідчення водія відсутнє онлайн у Кабінеті водія та в застосунку Дія. Так і повинно бути – паперове ламіноване водійське, видане до 2013 року, не відображається в електронних сервісах. У таких випадках його можна обміняти на пластикове, але тут є свої нюанси.

Читайте також: Верховна Рада готує 17 категорій водійських прав та нові вікові обмеження

По-перше, пластикові посвідчення, на відміну від ламінованих, мають термін придатності – діють 30 років. Ламіновані – довічні. По-друге, відсутність посвідчення водія в електронних базах ускладнює держаним органам обмеження права керування (наприклад за зверненням ТЦК). По-третє, кількість відкритих категорій: у ламінованому посвідченні п’ять категорій які покривають усі види транспорту. У пластиковому - 14 категорій. Перенесення з одного посвідчення на інше може призвести до зменшення кількості типів транспорту, яким можна керувати. Проте, попри всі мінуси пластику, є чимало бажаючих отримати пластмасові “права”: розповімо як це зробити.

Як обміняти посвідчення водія

Для обміну документа можна звернутись до будь-якого зручного територіального сервісного центру МВС в Україні незалежно від місця реєстрації. Перед цим необхідно здійснити попередній запис у чергу. Талони на послуги доступні онлайн – на сайті Головного сервісного центру МВС в розділі Е-запис, а також у терміналі сервісного центру МВС.

З собою треба мати пакет документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, витяг про місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків можна пред’явити адміністратору сервісного центру МВС у додатку Дія.

Нове посвідчення водія видається у день звернення. Орієнтовна вартість – 572 грн, не враховуючи банківську комісію. Після отримання нового водійського, документ відображатиметься онлайн у Кабінеті водія та у застосунку Дія.

Також громадяни можуть обміняти паперове ламіноване посвідчення на електронне без виготовлення на пластиковому бланку. Здійснити обмін посвідчення водія онлайн у Кабінеті водія або у застосунку Дії можливо лише тим громадянам, у яких відображається документ з фото в електронних реєстрах.