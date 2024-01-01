Как обменять ламинированное водительское удостоверение на пластиковое

Иногда граждане обращаются в сервисные центры МВД, что их водительское удостоверение отсутствует онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дія. Так и должно быть – бумажное ламинированное водительское, выдано до 2013 года, не отображается в электронных сервисах. В таких случаях его можно обменять на пластиковое, но здесь есть свои нюансы.

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Во-первых, пластиковые удостоверения, в отличие от ламинированных, имеют срок годности – действуют 30 лет. Ламинированные – пожизненные. Во-вторых, отсутствие водительского удостоверения в электронных базах усложняет государственным органам ограничения права управления (например по обращению ТЦК). В-третьих, количество открытых категорий: в ламинированном удостоверении пять категорий, которые покрывают все виды транспорта. В пластиковом - 14 категорий. Перенос с одного удостоверения на другое может привести к уменьшению количества типов транспорта, которым можно управлять. Однако, несмотря на все минусы пластика, есть немало желающих получить пластмассовые “права”: расскажем как это сделать.

Как обменять водительское удостоверение

Для обмена документа можно обратиться в любой удобный территориальный сервисный центр МВД в Украине независимо от места регистрации. Перед этим необходимо осуществить предварительную запись в очередь. Талоны на услуги доступны онлайн – на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Е-запись, а также в терминале сервисного центра МВД.

С собой нужно иметь пакет документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение, подлежащее обмену;

медицинская справка (на время действия военного положения не обязательна).

Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты, выписку о месте жительства и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика можно предъявить администратору сервисного центра МВД в приложении Дія.

Новое водительское удостоверение выдается в день обращения. Ориентировочная стоимость – 572 грн, не учитывая банковскую комиссию. После получения нового водительского, документ будет отображаться онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дія.

Также граждане могут обменять бумажное ламинированное удостоверение на электронное без изготовления на пластиковом бланке. Осуществить обмен водительского удостоверения онлайн в Кабинете водителя или в приложении Дія возможно только тем гражданам, у которых отображается документ с фото в электронных реестрах.