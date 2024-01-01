Лишает ли ТЦК водительского удостоверения из-за неявки по повестке: разъяснение

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны Украины. Неявка по повестке не является прямым основанием для лишения водительского удостоверения.

Таким правом наделен только суд: "временное ограничение права управления может быть применено к гражданам, которые уклоняются от выполнения воинского долга".

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А вот исковое заявление в суд может подать Территориальный центр комплектования. Основанием для этого может быть тот факт, когда "гражданин игнорирует требования по выполнению воинской обязанности".

Технология процедура подачи иска проста. Заявление должно включать детальное описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения от обязанностей гражданином.

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Только после рассмотрения искового заявления суд принимает решение о временном ограничении права управления транспортом. Но это делается при условии подтверждения факта уклонения и невыполнения гражданином воинского долга.

Таким образом, завершает официальное разъяснение МО Украины, "решение о временном ограничении водительских прав принимается только после рассмотрения дела в суде и при подтверждении нарушения требований по выполнению воинского долга".