Чи позбавляє ТЦК водійського посвідчення через неявку за повісткою: роз'яснення

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства оборони України. Неявка за повісткою не є прямою підставою для позбавлення водійського посвідчення.

Таким правом наділений тільки суд: "тимчасове обмеження права керування може бути застосоване до громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку".

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А ось позовну заяву до суду може подати Територіальний центр комплектування. Підставою для цього може бути той факт, коли "громадянин ігнорує вимоги щодо виконання військового обов’язку".

Технологія процедура подачі позову проста. Заява має включати детальний опис вимог, що повинні бути виконані, та документальне підтвердження ухилення від обов’язків громадянином.

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Ось саме після розгляду позовної заяви суд приймає рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом. Але це робиться за умови підтвердження факту ухилення та невиконання громадянином військового обовʼязку.

Таким чином, завершує офіційне роз’яснення МО України, "рішення про тимчасове обмеження водійських прав приймається тільки після розгляду справи у суді та за підтвердження порушення вимог щодо виконання військового обов’язку".