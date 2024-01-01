Як відкрити ще одну категорію водійського посвідчення, якщо "права" вже є

З початку 2024 року сервісні центри МВС видали 180 281 посвідчення водія вперше. Найпопулярнішою є категорія В, яка дозволяє керувати легковими автівками масою до 3,5 тонн.

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Часто водії відкривають додаткові категорії, аби керувати вантажівками, автобусами чи мотоциклами. Так, з початку цього року видано 40 100 посвідчень водія у зв’язку з відкриттям вищих категорій та 23 434 – нижчих категорій. Тому часто громадяни запитують, за яких умов та скільки часу триває навчання для відкриття додаткових категорій.

Підготовка та перепідготовка здійснюються в акредитованій автошколі. Тривалість практичного навчання здійснюється відповідно до типової навчальної програми та залежить від обраної категорії, яких в Україні вже понад десять, а хочуть зробити ще більше.

Теоретичне навчання в автошколі (не обов’язково):

А, А1, В1 – 61 год;

В – 64 год;

С, С1 (підготовка) – 74 год;

С, С1 (перепідготовка) – 42 год;

Д, Д1 перепідготовка – 46 год;

ВЕ, СЕ, С1Е, ДЕ, Д1Е перепідготовка – 37 год.

Громадяни можуть самостійно опановувати теоретичну частину навчання для складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Практичне навчання в автошколі (обов'язково):

А, А1 – 43 год, В1 – 40 год;

В – 40 год, (38 год – коробка передач «автомат»);

С, С1 (підготовка) – 56 год (51 год – коробка «автомат»);

С, С1 (перепідготовка) – 27 год (24 год – коробка «автомат»);

Д, Д1 (перепідготовка) – 27 год;

ВЕ, СЕ, С1Е, ДЕ, Д1Е (перепідготовка) – 13 год.

За наявності вищих категорій для відкриття нижчих категорій (обов'язково):

А, А1, В1 (накатки) – 17 год;

В, С1, С, Д1, Д (накатки) – 17 год.

Мінімальний термін проходження теоретичного та практичного навчання в автошколі становить щонайменше 3-4 тижні. Перелік акредитованих навчальних закладів доступний за посиланням на сайті головного сервісного центру МВС.

Нагадуємо, що для отримання посвідчення водія вперше, спочатку необхідно скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Потім пройти практичну підготовку в акредитованому навчальному закладі та скласти внутрішній іспит з водіння. Далі скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

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Після всіх цих навчань та іспитів водій отримує перше посвідчення, яке дійсне протягом двох років. За цей термін дозволяється отримати усього два штрафи за порушення ПДР. Якщо більше – потрібно знову перескладати іспити. Якщо ж порушень було менше ніж два – 2-річне посвідчення можна обміняти на 30-річне.