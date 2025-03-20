Як поміняти "права" і "техпаспорт" після зміни прізвища

Іноді громадяни змінюють свої персональні дані. До прикладу, під час оформлення шлюбу за бажанням чоловік чи дружина можуть взяти інше прізвище. Але в таких випадках додаються проблеми та витрати. Серед іншого доведеться подбати про оновлення своїх водійських документів. У головному сервісному центрі МВС пояснили як це зробити.

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Автовласники, які змінили персональні дані, повинні оновити свідоцтво про реєстрацію свого транспортного засобу. Це необхідно зробити не пізніше 10 днів з дня отримання нового документа, що посвідчує особу.

Для оновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автовласнику необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Послуги в територіальних підрозділах надаються за попередньою реєстрацією в системі Е-Запис або в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС. Аби отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у зв’язку зі зміною персональних даних, з собою потрібно взяти такий пакет документів:

паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує зміну персональних даних;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що підлягає обміну.

Орієнтовна вартість – 350 грн адміністративна послуга та 540 грн – бланк свідоцтва. Перереєстрація транспортного засобу та видача документів здійснюється у день звернення.

Також при зміні прізвища потрібно оновити данні у посвідченні водія. Для цього доведеться його замінити.