Багато українців вже понад рік, як переїхали в Німеччину зі своїм авто на українських номерах. Чи потрібно реєструвати їх в цій країні, адже місцеві закони говорять саме про це?

З перших днів вторгнення Росії немало українців, рятуючись від війни, виїздили в Європу на своїх автомобілях. І якщо з визнанням водійських посвідчень за кордоном проблем нема, то з транспортом – не все так однозначно.

Наприклад, у Німеччині термін користування авто на іноземних номерах складає один рік. Цей термін для більшості може закінчитись найближчим часом. Тому багато українців почали продавити авто на українській реєстрації в ЄС або навіть спеціально везуть їх для продажу в Україну, стверджують у РБК-Україна.

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Чи справді потрібно перереєстровувати авто?

У перші місяці війни біженцям в Німеччині дозволили користуватись авто на українських номерах без окремої реєстрації протягом 6 місяців, далі цей термін продовжили на рік – з моменту їх приїзду в країну. Недавно серед українців в країні стала поширюватися інформація, що цей термін завершується і авто треба реєструвати.

І справді: ніби-то іноземці в Німеччині мають перереєструвати свої автомобілі через рік перебування в цій країні. Але є й інша інформація: "На сьогоднішній день немає нових рішень на федеральному рівні. Відповідно всі автомобілі, які знаходяться на території ФРН, після року перебування мають бути перереєстровані і стати на німецький облік. Інакше ви ризикуєте отримати штраф", – пояснюють на Telegram-сторінці "Німеччина/Україна/Біженці".

В офіційній відповіді Федерального міністерства цифрових технологій і транспорту (BMDV) зазначається, що питання з реєстрацією автомобілів з українськими номерами ще вивчається.

Певні зміни по строках користування машинами в Німеччині вводять на місцевому рівні. Так, нещодавно німецька земля Саксонії-Ангальт на півночі країни продовжила термін використання автомобілів з українською реєстрацією. Українцям, які в'їхали в Саксонію-Ангальт, тепер дозволяється користуватись своїми авто два роки з моменту, коли вони перетнули кордон.

При цьому використовувати авто на українській реєстрації дозволяється не довше, ніж до 1 квітня 2024 року. Звертатися за німецькою ліцензією немає необхідності.

Як переоформити українське авто на німецьку реєстрацію

Переоформлення українських машин на європейські номери – непроста процедура, та й не усюди вона добре врегульована.

Зазвичай авто простіше продати в Україні, а в Європі купити інше. Це навіть вийде дешевше. Авто на українських номерах в Європі продати складно. Хіба його куплять українці, які будуть на ньому повертатися в Україну. Або максимум можна продати на якусь розбірку на запчастини за низьку ціну.

Куди звертатися для реєстрації авто в Німеччині і скільки це коштує

Для реєстрації треба звертатися в Zulassungsstelle (Straßenverkehrsamt) – це аналог українського Сервісного центру МВС, де ставлять на облік, перевіряють наявність техогляду. Обов'язково звертатися по своєму місцю реєстрації.

Українцям треба зібрати документи з цього списку:

Ausländische Fahrzeugpapiere (укр.техпаспорт)

gültige Hauptuntersuchung (техогляд/заміри вихлопних газів)

CoC-Bescheinigung (сертифікат відповідності авто)

Zollbescheinigung (довідка з митниці)

EvB. Nummer von der Versicherung – страхування

gültiges Ausweisdokument (AT чи паспорт)

рахунок в німецькому банку, з якого потім знімуть транспортний податок.

З цим у Zulassungsstelle видадуть новий німецький техпаспорт та номери.

До слова, у Zulassungsstelle треба надати доказ того, що авто потрапило на митну зону Німеччини легально. Цей доказ треба отримати у митниці (Zollamt).

Щоб не платити 29% розмитнення, протягом року з моменту реєстрації треба надати заяву про те, що авто є майном переселенця на ПМЖ у Німеччину (Übersiedlungsgut). Тоді звільнять від сплати мита, але продати автомобіль не можна буде протягом одного року. До заяви (Antrag 0350) треба додати копію закордонного паспорта, техпаспорта, німецького пластику, підтвердження реєстрації (Meldebescheinigung). Авто має бути наявне для перевірки VIN коду.

Вартість реєстрації залежить від кожного окремого випадку. Страхування можна подивитись на сервісах порівняння послуг, як Verivox чи Check24.

Розрахувати транспортний податок можна на сайті. CoC-сертифікат – від 50 до 200 євро через дилерів. Техогляд при наявності СоС - 70-150 євро, без сертифіката – може бути дуже дорого. Фінальна реєстрація в Zulassungsstelle - 50-70 євро включно з номерами.

Загалом процедура може зайняти 2 тижні. Українські номери заберуть, але техпаспорт залишать власнику.

Таким чином, хоча й консерсусу щодо термінів користування автомобілями на українській реєстрації в Німеччині поки немає, біженцям радять все ж таки реєструвати авто, щоб уникнути штрафів у майбутньому.