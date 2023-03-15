Многие украинцы уже больше года, как переехали в Германию со своим автомобилем на украинских номерах. Нужно ли регистрировать их в этой стране, ведь местные законы говорят именно об этом?

С первых дней вторжения России немало украинцев, спасаясь от войны, выезжали в Европу на своих автомобилях. И если с признанием водительских удостоверений за границей проблем нет, то с транспортом – не все так однозначно.

К примеру, в Германии срок пользования авто на иностранных номерах составляет один год. Этот срок для большинства может завершиться в ближайшее время. Потому многие украинцы начали продавить авто на украинской регистрации в ЕС или даже специально везут их для продажи в Украину, утверждают в РБК-Украина.

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Действительно ли нужно перерегистрировать авто?

В первые месяцы войны беженцам в Германии разрешили пользоваться автомобилем на украинских номерах без отдельной регистрации в течение 6 месяцев, далее этот срок продлили на год – с момента их приезда в страну. Недавно среди украинцев в стране стала распространяться информация, что этот срок истекает и авто нужно регистрировать.

И действительно: иностранцы в Германии должны перерегистрировать свои автомобили через год пребывания в этой стране. Но есть и другая информация: "На сегодняшний день нет новых решений на федеральном уровне. Соответственно, все автомобили, находящиеся на территории ФРГ, после года пребывания должны быть перерегистрированы и стать на немецкий учет. Иначе вы рискуете получить штраф", – объясняют на Telegram-странице "Германия/Украина/Беженцы".

В официальном ответе Федерального министерства цифровых технологий и транспорта (BMDV) отмечается, что вопрос о регистрации автомобилей с украинскими номерами еще изучается.

Определенные изменения по срокам использования машин в Германии вводят на местном уровне. Так, недавно германская земля Саксонии-Ангальт на севере страны продлила срок использования автомобилей с украинской регистрацией. Украинцам, которые въехали в Саксонию-Ангальт, теперь разрешается пользоваться своими автомобилями два года с момента, когда они пересекли границу.

При этом использовать авто на украинской регистрации разрешается не дольше, чем до 1 апреля 2024 года. Обращаться за германской лицензией нет необходимости.

Как переоформить украинский автомобиль на немецкую регистрацию

Переоформление украинских машин на европейские номера – непростая процедура, и не везде она хорошо урегулирована.

Обычно авто проще продать в Украине, а в Европе купить другое. Это даже получится дешевле. Автомобили на украинских номерах в Европе продать сложно. Разве что его купят украинцы, которые будут на нем возвращаться в Украину. Или максимум можно продать на какую-нибудь разборку на запчасти по низкой цене.

Куда обращаться для регистрации авто в Германии и сколько это стоит

Для регистрации нужно обращаться в Zulassungsstelle (Straßenverkehrsamt) – это аналог украинского Сервисного центра МВД, где ставят на учет, проверяют наличие техосмотра. Обязательно обращайтесь по своему месту регистрации.

Украинцам нужно собрать документы из этого списка:

Ausländische Fahrzeugpapiere (укр.техпаспорт)

gültige Hauptuntersuchung (техосмотр/замеры выхлопных газов)

CoC-Bescheinigung (сертификат соответствия авто)

Zollbescheinigung (справка по таможне)

EvB. Nummer von der Versicherung – страхование

gültiges Ausweisdokument (AT или паспорт)

счет в германском банке, с которого потом снимут транспортный налог.

С этим в Zulassungsstelle выдадут новый немецкий техпаспорт и номера.

К слову, в Zulassungsstelle нужно предоставить доказательство того, что автомобиль попал на таможенную зону Германии легально. Это доказательство нужно получить у таможни (Zollamt).

Чтобы не платить 29% растаможки, в течение года с момента регистрации следует подать заявление о том, что авто является имуществом переселенца на ПМЖ в Германию (Übersiedlungsgut). Тогда освободят от пошлины, но продать автомобиль нельзя будет в течение одного года. К заявлению (Antrag 0350) следует добавить копию загранпаспорта, техпаспорта, немецкого пластика, подтверждение регистрации (Meldebescheinigung). Авто должно быть доступно для проверки VIN кода.

Стоимость регистрации зависит от каждого частного случая. Страхование можно посмотреть на сервисах сравнения услуг, как Verivox или Check24.

Рассчитать транспортный налог можно на сайте. CoC-сертификат – от 50 до 200 евро через дилеров. Техосмотр при наличии СоС – 70-150 евро, без сертификата – может быть очень дорого. Финальная регистрация в Zulassungsstelle – 50-70 евро включительно с номерами.

В общем, процедура может занять 2 недели. Украинские номера заберут, но техпаспорт оставят владельцу.

Таким образом, хотя и консерсуса по поводу сроков пользования автомобилями на украинской регистрации в Германии пока нет, беженцам советуют все же регистрировать авто, чтобы избежать штрафов в будущем.