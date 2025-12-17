Чи потрібно возити з собою стандартні номери, якщо є іменні

В Україні зростає кількість автовласників, які обирають індивідуальні номерні знаки як альтернативу стандартним, повідомляє Головний сервісний центр МВС. Але використання таких номерів має ряд обмежень, про які варто знати.

Разом із популярністю персоналізованих номерів з’являється й практичне питання: чи потрібно водієві мати при собі звичайні номерні знаки після встановлення індивідуальних. Діюче зараз на території України законодавство дає чітку відповідь — у більшості випадків такої вимоги немає.

Правовий статус індивідуального номерного знака

Індивідуальний номерний знак є офіційним додатковим номерним знаком з унікальною комбінацією символів, який виготовляється на замовлення власника транспортного засобу. Його використання без ризику отримати штраф можливе лише за умови що інформація про ІНЗ має бути внесена до Єдиного державного реєстру транспортних засобів і відображена у свідоцтві про реєстрацію автомобіля.

Саме реєстрація в державному реєстрі, а не фізична наявність стандартних номерів, є підставою для законної експлуатації авто з індивідуальним номерним знаком.

Чи потрібно возити стандартні номерні знаки

Якщо на транспортному засобі встановлено індивідуальний номерний знак і всі дані коректно внесені до реєстрів, обов’язку возити з собою стандартні державні номерні знаки немає. Водій має право зберігати їх окремо, наприклад, удома або в іншому безпечному місці.

Це означає, що під час повсякденної експлуатації автомобіля на території України достатньо мати лише встановлений ІНЗ та чинне свідоцтво про реєстрацію.

У яких випадках стандартні номери все ж необхідні

Індивідуальні номерні знаки діють виключно в межах України. Для виїзду за кордон транспортний засіб обов’язково має бути обладнаний стандартними номерними знаками, отриманими під час первинної реєстрації.

Крім того, звичайні номери знадобляться у таких ситуаціях:

У разі втрати або пошкодження індивідуального номерного знака.

Під час тимчасового зняття ІНЗ з автомобіля.

При проведенні окремих реєстраційних дій у сервісних центрах МВС.

Тому повна відмова від зберігання стандартних номерів є небажаною з практичної точки зору.

На що варто звернути увагу власникам авто

Щоб уникнути проблем під час перевірок або оформлення документів, водіям слід переконатися у трьох базових моментах. По-перше, індивідуальний номерний знак має бути виготовлений у встановленому порядку. По-друге, відомості про нього повинні бути внесені до Єдиного державного реєстру транспортних засобів. По-третє, ці дані мають відображатися у свідоцтві про реєстрацію.

За відсутності хоча б однієї з цих умов індивідуальний номерний знак може вважатися таким, що використовується з порушенням законодавства.

Як оформити індивідуальний номерний знак

Замовлення ІНЗ доступне як у сервісних центрах МВС, так і в онлайн-форматі через Кабінет водія. Перед оформленням власник транспортного засобу може перевірити доступність бажаної комбінації символів та її відповідність вимогам.

Висновок

Індивідуальний номерний знак є повноцінним і законним способом експлуатації автомобіля без необхідності постійно возити стандартні номерні знаки. Водночас власникам варто пам’ятати про обмеження дії ІНЗ за межами України та зберігати стандартні номери на випадок поїздок за кордон або реєстраційних процедур.