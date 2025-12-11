Малюнок на номерах авто: як його офіційно оформити

З 2025 року в Україні деталізовано правила щодо використання графічних елементів на індивідуальних номерних знаках. Власники транспортних засобів можуть додавати на номер не лише комбінації символів, а й логотипи, емблеми або інші зображення. Однак така можливість супроводжується вимогами, які стосуються інтелектуальної власності, змісту зображення та процедури оформлення.

Читайте також: Індивідуальні номерні знаки дійсні лише на території України

Діючий порядок впорядковує практику персоналізації номерних знаків, унеможливлює неправомірне використання чужих брендів та мінімізує ризики введення в оману інших учасників дорожнього руху.

Коли дозволено розміщувати графічний елемент

Графічний елемент може бути нанесений на індивідуальний номерний знак лише за умови, що заявник доведе право на його використання. Йдеться про торговельні марки, авторські малюнки, корпоративні знаки, персонажів чи будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності.

Щоб отримати дозвіл, заявник надає документ, який підтверджує право інтелектуальної власності, або письмову згоду правовласника, якщо графічний елемент належить іншій особі. Макет подається у векторному форматі, що дозволяє виготовляти номерний знак без втрати якості та забезпечує можливість відтворення у майбутньому.

Такий підхід українські законодавці пояснюють необхідністю захисту прав власників брендів і контролю за використанням візуальних знаків, зокрема тих, що можуть бути використані у рекламних чи репутаційних цілях.

Що контролюють державні органи

Під час подання заявки графічний елемент перевіряється через патентне бюро та державні реєстри інтелектуальної власності. Мета перевірки полягає у визначенні, чи має зображення правовий статус торговельної марки, чи є воно об'єктом авторського права або чи внесене воно до відповідних державних реєстрів.

Якщо елемент є охоронюваним об’єктом, але заявник не є його власником, необхідна письмова згода правовласника. Без цього макет буде відхилено. Сервісний центр МВС не має права приймати заявку без належних підтверджень, оскільки це створює ризики порушення авторських прав і потенційних судових спорів.

Повторне використання одного і того ж графічного елемента

Закон не забороняє розміщувати однаковий логотип або торговельну марку на різних індивідуальних номерних знаках, але тільки за умов письмового дозволу правовласника. Власники брендів самостійно вирішують, чи дозволяти використання свого знака третіми особами, чи обмежувати його застосування.

Це дозволяє захистити унікальні корпоративні стилі, уникнути масового копіювання фірмової символіки та зберегти її репутаційну цінність.

Обмеження встановлені українськими законами

У процесі виготовлення індивідуального номерного знака заборонено використовувати зображення, які можуть порушувати українські закони або створювати ризики для громадської безпеки. Забороняються графічні елементи дискримінаційного характеру, символи, що імітують цифри чи літери та можуть вводити в оману, а також використання державних символів без визначених місцевим законом підстав.

Читайте також: Як "перевісити" індивідуальний номер на інший автомобіль

Окреме обмеження стосується використання назв органів влади, державних символів України та інших країн. Законодавець залишає такі зображення у виключній компетенції державних структур і запобігає їх використанню у приватних цілях.

Як подати заявку на номерний знак із графічним елементом

Заявка подається лише під час особистого звернення до сервісного центру МВС. Адміністратор повинен перевірити документи, підтвердити право на використання графічного елемента та узгодити макет.

Для оформлення потрібно мати паспорт, документи на транспортний засіб, підтвердження права на використання зображення, письмову згоду правовласника (за потреби), а також квитанцію про оплату послуг. Після виготовлення номерного знака у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вноситься спеціальна позначка про наявність графічного елемента.