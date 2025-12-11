Рисунок на автономерах: как его официально оформить

С 2025 года в Украине детализированы правила использования графических элементов на индивидуальных номерных знаках. Владельцы транспортных средств могут добавлять на номер не только комбинации символов, но и логотипы, эмблемы или другие изображения. Однако такая возможность сопровождается требованиями, касающихся интеллектуальной собственности, содержания изображения и процедуры оформления.

Действующий порядок упорядочивает практику персонализации номерных знаков, делает невозможным неправомерное использование чужих брендов и минимизирует риски введения в заблуждение других участников дорожного движения.

Когда разрешено размещать графический элемент

Графический элемент может быть нанесен на индивидуальный номерной знак только при условии, что заявитель докажет право на его использование. Речь идет о торговых марках, авторские рисунки, корпоративные знаки, персонажей или любые другие объекты интеллектуальной собственности.

Чтобы получить разрешение, заявитель предоставляет документ, подтверждающий право интеллектуальной собственности, или письменное согласие правообладателя, если графический элемент принадлежит другому лицу. Макет подается в векторном формате, что позволяет изготавливать номерной знак без потери качества и обеспечивает возможность воспроизведения в будущем.

Такой подход украинские законодатели объясняют необходимостью защиты прав владельцев брендов и контроля за использованием визуальных знаков, в частности тех, которые могут быть использованы в рекламных или репутационных целях.

Что контролируют государственные органы

При подаче заявки графический элемент проверяется через патентное бюро и государственные реестры интеллектуальной собственности. Цель проверки заключается в определении, имеет ли изображение правовой статус торговой марки, является ли оно объектом авторского права или внесено ли оно в соответствующие государственные реестры.

Если элемент является охраняемым объектом, но заявитель не является его владельцем, необходимо письменное согласие правообладателя. Без этого макет будет отклонен. Сервисный центр МВД не имеет права принимать заявку без надлежащих подтверждений, поскольку это создает риски нарушения авторских прав и потенциальных судебных споров.

Повторное использование одного и того же графического элемента

Закон не запрещает размещать одинаковый логотип или торговую марку на разных индивидуальных номерных знаках, но только при условии письменного разрешения правообладателя. Владельцы брендов самостоятельно решают, разрешать ли использование своего знака третьими лицами, или ограничивать его применение.

Это позволяет защитить уникальные корпоративные стили, избежать массового копирования фирменной символики и сохранить ее репутационную ценность.

Ограничения установленные украинскими законами

В процессе изготовления индивидуального номерного знака запрещено использовать изображения, которые могут нарушать украинские законы или создавать риски для общественной безопасности. Запрещаются графические элементы дискриминационного характера, символы, имитирующие цифры или буквы и могут вводить в заблуждение, а также использование государственных символов без определенных местным законом оснований.

Отдельное ограничение касается использования названий органов власти, государственных символов Украины и других стран. Законодатель оставляет такие изображения в исключительной компетенции государственных структур и предотвращает их использование в частных целях.

Как подать заявку на номерной знак с графическим элементом

Заявка подается только при личном обращении в сервисный центр МВД. Администратор должен проверить документы, подтвердить право на использование графического элемента и согласовать макет.

Для оформления нужно иметь паспорт, документы на транспортное средство, подтверждение права на использование изображения, письменное согласие правообладателя (при необходимости), а также квитанцию об оплате услуг. После изготовления номерного знака в свидетельство о регистрации транспортного средства вносится специальная отметка о наличии графического элемента.