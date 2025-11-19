Укр
Как "перевесить" индивидуальный номер на другой автомобиль

Индивидуальные номерные знаки остаются популярным способом персонализировать автомобиль. В ряде ситуаций владельцам может понадобиться перезакрепить такой знак, то есть передать его другому лицу или закрепить за другим автомобилем.
Индивидуальный номер

У Главном сервисном центре МВД сообщили что такая процедура связана с изменением официальных регистрационных данных, ее выполнение возможно исключительно лично в территориальном сервисном центре МВД. Возможность сделать это дистанционно через Дію или Личный кабинет водителя не предусмотрена.

Что такое перезакрепление индивидуального номерного знака

Перезакрепление ИНЗ означает передачу уже изготовленного и зарегистрированного за определенным лицом номерного знака другому транспортному средству или новому владельцу. Это административное действие, которое проводится путем подачи заявления непосредственно в ТСЦ МВД или по нотариально заверенной доверенности. После принятия решения специалисты ТСЦ осуществляют перерегистрацию автомобиля и оформляют новое свидетельство о регистрации с указанием индивидуального номерного знака.

Необходимые документы:

  • Свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • Документ, удостоверяющий личность заявителя.
  • Письменное согласие владельца ИНЗ на его передачу другому лицу. В некоторых случаях такое согласие требует нотариального заверения.

Как воспользоваться услугой

Для проведения перезакрепления владельцу нужно подготовить необходимые документы и обратиться в любой удобный ТСЦ МВД. При необходимости время посещения необходимо забронировать заранее через сервис Е-запись.

Во время визита администратор ТСЦ принимает заявление, проверяет документы и проводит процедуру перерегистрации. После завершения операции заявитель получает новое свидетельство о регистрации транспортного средства, в котором вместе с государственным номерным знаком будет указано индивидуальный.

Важная информация:

  • Использование индивидуального номерного знака, что не закреплен официально за транспортным средством, может привести к административной ответственности.
  • ИНЗ должен соответствовать региону регистрации автомобиля.
  • Перед визитом необходимо воспользоваться Е-записью, или записаться в очередь в терминале ТСЦ МВД.
  • Во время “воздушных тревог” подавляющее большинство сервисных центров МВД прекращает свою работу.
